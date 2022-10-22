«Бабушки — наш тыл»: как собирают помощь для военных

Пока военнослужащие находятся на передовой, в Новосибирске, как и во многих других городах, образуется тыл из неравнодушных. Собирают помощь бойцам и организации, и отдельные люди — специально покупают, шьют, вяжут, пишут письма.

В узких проходах между коробок с надписями «стельки», «батарейки», «гигиена», «сахар, мед» снуют женщины и мужчины. Это посылки «за ленточку» — на фронт.

Это один из «организованных» пункта сбора помощи. Работа здесь кипит с 11.00 и 17.00 без выходных. Участвуют в сборе помощи организации, сельсоветы и обычные люди, которые несут все — от носков до лекарств.



В одной из комнат женщины сортируют и упаковывают все в коробки. Из здания готовые посылки выносят люди в форме, укладывают в машины.

Фото: © Sibnet.ru

Две пенсионерки принесли одежду и лекарства и остались волонтерами сортировать и складывать посылки. За несколько часов они уже наловчились, и аккуратно запаковывают коробку за коробкой. У женщин никто из близких на спецоперацию не отправился, но они все равно хотят помочь.

«Мы пришли по зову сердца», — говорит Светлана Быстрова. «300 тысяч плюс все военнослужащие, которые до этого ушли, все наши родственники», — добавляет ее подруга. И продолжают сноровисто укладывать посылки.



Гуманитарную помощь бойцам «Союз силовых структур Родины» вместе с движением «Журавлик» собирают с 1 октября и уже отправили не одну фуру.

«Все это идет у нас напрямую за ленточку ребятам из подразделений СОБР, ОМОН, 24-я бригада спецназа, 19-й отряд специального назначения "Ермак", полк обеспечения и "Корсар". Кто приезжает, загружается у нас, в течение нескольких дней они на бортах улетают в свои подразделения, и там уже идет ребятам распределение гуманитарной помощи. Из рук народа в руки бойцов», — рассказывает Sibnet.ru член организации «Союз силовых структур Родины» Ольга Безлуцкая.

По ее словам, военные сами говорят волонтерам, в чем больше нуждаются. Например, сейчас требуются спальники и коврики, так как в зоне спецоперации становится холоднее.

Швейный цех для солдат

Владелицу интернет-магазина тканей Ольгу Груздеву знают во многих подразделениях. Бойцы даже написали ее имя на танке. «Они нас благодарят, как умеют», — скромно говорит она.

Женщина с начала спецоперации написала своим клиентам, что будет раскраивать выкройки и пригласила всех желающих шить для военных балаклавы, спальники, лонгсливы, белье. Многие откликнулись.

«Полностью все время трачу на раскрой. Дома муж всем занимается — детьми, хозяйством обедами, уборкой. Я только этим занимаюсь», — говорит Груздева.

Сейчас одежду для военных шьют уже около 50 человек в Новосибирской области, подключились и ателье. «Шьют как для родных», — подчеркивает собеседница.

Одежду транспортными компаниями отправляют проверенным волонтерам в Белгород, которые или выезжают «за ленточку», или военные сами приезжают к ним. Отчеты о доставленных вещах Груздева размещает на странице «ВКонтакте».

«27 сентября я создала группу для своих знакомых, думала понемножку будем помогать. Но получилось так, что у нас количество людей прибавилось, стали многие оказывать помощь. Назад дороги нет», — рассказывает Sibnet.ru другой волонтер из группы «ZOV 54» Виктория Скулкина.

У нее никто из близких не воюет, но она все равно считает, что должна помочь. Недавно собрали полмиллиона рублей, закупили генераторы и рации, передав разведроте, которая в конце октября отправится в зону боевых действий.

Собирает Скулкина с единомышленниками одежду, продукты, медикаменты. Она говорит, что «бабушки даже сухарики сушат». Все это отправляют транспортными компаниями к тем же волонтерами, что и Груздева.

По словам Скулкиной, доставка — одно из самых затратных направлений. С остальным удается решать: «Нам выделили бесплатно помещение в торговом центре "Кристалл" на два месяца. Кто смог принес швейные машинки. Шьем пятиточечники сами, закупили ткань на маскхалаты, синтепон на спальные мешки, осталось купить ткань и фурнитуру».

Нашитые пятиточечники Фото: © группа в телеграмме «ZOV 54»

Шить, говорит собеседница, выгоднее закупок. Даже самый дешевый магазинный спальник обойдется в 3,5 тысячи, а себестоимость пошива около 1,8 тысячи рублей.

Работают все бесплатно. При этом женщины активнее откликаются на просьбу о помощи. Особенно пенсионерки. «Бабушки — наш тыл. Мы даем пряжу, а они вяжут носки», — добавляет активистка.

Но бывает и негативная реакция. Скулкина говорит, что на нее даже писали заявления в полицию, и приходилось давать разъяснения.

На популярный вопрос, зачем собирать помощь, если Минобороны должно всем снабдить, она отвечает просто: «Поначалу реагировали резко и пытались оправдываться, а сейчас у нас иммунитет, мы говорим: не хотите помогать, проходите мимо. Это есть такая категория людей "моя хата с краю", пока их не тронет, они не будут делать ничего».

Письма бойцам

Оценить объемы волонтерской помощи для военных очень сложно. Собирают продукты и вещи во всех уголках страны. Например, бывший депутат, а теперь сотрудник Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Константин Терещенко организовал сбор среди жителей Барабинского района.

Бойцы, как могут, благодарят всех волонтеров, не только за тепловизоры, одежду, теплые носки, но и за теплые письма и внимание.

«Много пишет детей, с письмами кладут сладости. Много получили теплых вещей, носки, перчатки, термобелье и так далее. Очень, конечно, важно это. Медикаменты и теплое белье, у нас все теперь есть, спасибо всем жителям Новосибирской области и Константину Терещенко за помощь и привозку гуманитарной помощи сюда», — сказал Sibnet.ru артиллерист Александр.

«Да, люди стараются очень сильно как-то нам помочь. Общая беда всех нас объединила и видно, что народ у нас очень добрый и переживающий», — сказал Sibnet.ru еще один боец, мотострелок Андрей.

Фото: © предоставлено бойцом

Он показал одно из писем и отметил, что их очень приятно получать. «Еще одно письмо храню всегда с собой», — поделился Андрей.