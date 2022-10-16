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Судьбоносный съезд Коммунистической партии открылся в Китае

Источник:
ТАСС
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Фото: Dong Fang

XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся в Пекине, на котором будут обсуждены итоги последних пяти лет и утверждены новые цели. С докладом на нем выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава Китая выразил уверенность в необратимости процесса воссоединения с Тайванем. Он подчеркнул, что власти КНР «искренне стремятся к мирному воссоединению», но не откажутся и от применения силы.

Си Цзиньпин указал, что КНР не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов. Китай также выступает решительно против односторонности и травли в международных отношениях.

Генеральный секретарь ЦК КПК уделил довольно большое внимание коррупции. «Это самая большая раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии», — цитирует ТАСС Си Цзиньпиня.

Си Цзиньпин подчеркнул, что одним из приоритетов властей является превращение Китая в мощную технологическую и индустриальную державу. «Благодаря этому мы будем уверенно держать в руках собственную пиалу с рисом», — сказал Си Цзиньпин.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Ахахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?

mosquito__2010

Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.