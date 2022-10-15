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Стандартную функцию Telegram сделали платной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Стандартная функция мессенджера Telegram теперь стала доступна только по подписке — изменение коснулось возможности публиковать сообщения от имени каналов в чатах.

Теперь все аккаунты без активированной подписки Premium не могут писать в комментариях и группах от имени канала, только от имени своего личного аккаунта.

При этом ранее функция в прошлом была доступна без подписки. Разработчики уточнили, что данной возможностью злоупотребляли спамеры, в связи с этим было принято решение перевести возможность в платную подписку.

Отмечается, что администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, однако команда Telegram решила вместо полного отключения оставить ее премиальным пользователям.

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