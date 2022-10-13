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Samsung представил новую прошивку для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Samsung представила новую программную оболочку для своих смартфонов One UI 5.0 в рамках конференции разработчиков Samsung Developer Conference 2022.

Оболочка на базе Android 13 станет доступна до конца октября. Основные изменения коснулись настроек и индивидуализации блокировки экрана и всплывающих уведомлений, следует из презентации.

Также One UI 5.0 получит более удобную панель быстрого доступа, улучшенную графику, новые виджеты и эффекты, касающиеся входящих и исходящих звонков.

Пока неизвестно, какие именно смартфоны получат новую прошивку. Предположительно, оболочка сначала станет доступна для устройств семейства Galaxy S22, а также для других «старших» устройств.

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Хайтек #Софт #Смартфоны
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Топ комментариев

Killer1974

Как дёшево ценится человеческая жизнь...

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

MuCbE

В бункере. Вообще зеля там где кокс