Samsung представил новую прошивку для смартфонов

Компания Samsung представила новую программную оболочку для своих смартфонов One UI 5.0 в рамках конференции разработчиков Samsung Developer Conference 2022.

Оболочка на базе Android 13 станет доступна до конца октября. Основные изменения коснулись настроек и индивидуализации блокировки экрана и всплывающих уведомлений, следует из презентации.

Также One UI 5.0 получит более удобную панель быстрого доступа, улучшенную графику, новые виджеты и эффекты, касающиеся входящих и исходящих звонков.

Пока неизвестно, какие именно смартфоны получат новую прошивку. Предположительно, оболочка сначала станет доступна для устройств семейства Galaxy S22, а также для других «старших» устройств.