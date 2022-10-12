НАВЕРХ

Российских теннисистов пустят на Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские спортсмены смогут выступить на Australian Open, первом турнире «Большого шлема» в 2023 году, в нейтральном статусе, сообщил глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли.

«На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право сыграть на Australian Open. Единственная разница будет заключаться в том, что они не смогут представлять Россию и выступать с флагом и гимном страны, они должны будут играть как независимые спортсмены в нейтральном статусе», — цитирует Тайли агентство Reuters.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. На турнире 2022 года россиянин Даниил Медведев дошел до финала, где проиграл в пяти сетах Рафаэлю Надалю.

В 2022 году из четырех турниров «Большого шлема» россияне не были допущены только на Уимблдон, при этом на «Ролан Гаррос» и US Open россияне выступали в нейтральном статусе.

Еще по теме
Российская гимнастка похвасталась получением гражданства США
Установлен новый рекорд по погружению в Байкал с задержкой дыхания
Федерер проиграл последний матч в карьере
Губерниев дал пессимистичный прогноз по участию России в Олимпиадах
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия нашла способ возместить утраченный транзит газа
Путин назвал взрыв «Северных потоков» опасным прецедентом
ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту
Российским военным передали партию ядерных пушек
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

mosquito__2010

Дурень думкой богатеет, укр мрийкой. Труд американских оружейников оплатит гос. долг США который уже...

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?