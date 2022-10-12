Российских теннисистов пустят на Australian Open

Российские спортсмены смогут выступить на Australian Open, первом турнире «Большого шлема» в 2023 году, в нейтральном статусе, сообщил глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли.

«На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право сыграть на Australian Open. Единственная разница будет заключаться в том, что они не смогут представлять Россию и выступать с флагом и гимном страны, они должны будут играть как независимые спортсмены в нейтральном статусе», — цитирует Тайли агентство Reuters.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. На турнире 2022 года россиянин Даниил Медведев дошел до финала, где проиграл в пяти сетах Рафаэлю Надалю.

В 2022 году из четырех турниров «Большого шлема» россияне не были допущены только на Уимблдон, при этом на «Ролан Гаррос» и US Open россияне выступали в нейтральном статусе.