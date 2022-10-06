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Минцифры призвало дать отсрочку учителям информатики

Источник:
ТАСС
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Минцифры предложило распространить отсрочку от частичной мобилизации на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем - это учителя информатики в школах. <...> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. <...> Мы свои предложения внесли, ждем результатов рассмотрения», — приводит ТАСС слова Шадаева.

Он пояснил, что зачастую на учителях информатики лежит осуществление функционирования IT-инфраструктуры школы.

«Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — сказал министр.

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MuCbE

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mosquito__2010

Абсолютно всё не по факту, всё не верно и не точно ). Шиза на шизе ).