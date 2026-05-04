Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России

Генерал-полковник Александр Чайко назначен новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России, пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

Военный родился в 1971 году в Московской области, выпускник Московского СВУ, окончил Академию Генштаба. Прошел путь от командира взвода до замначальника Генштаба ВС РФ, Герой России, генерал-полковник с 2021 года.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года Чайко был командующим группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. С 12 ноября 2021 года назначен командующим войсками ВВО.

Ранее командующим Воздушно-космическими силами был генерал Виктор Афзалов. Его назначили на этот пост в 2023 году вместо Сергея Суровикина.

