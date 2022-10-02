Терапевт объяснил затянувшуюся слабость после COVID‑19

После COVID-19, гриппа и другого вирусного заболевания человек может долго ощущать слабость, сказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«Слабость, которую человек может испытывать после вирусного заболевания, как правило, является реакцией иммунной системы на инфекцию. Пытаться преодолеть недомогание с помощью кофе и энергетиков — бессмысленная затея, так вы только навредите себе», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

По его словам, после болезни ресурсы организма ограничены, и если подстегивать себя с помощью кофе и других стимуляторов, это, наоборот. может привести к еще большему истощению организма.

Слабость после перенесенной инфекции постепенно пройдет, хотя скорость выздоровления может быть разной, в зависимости от заболевания, тяжести его течения и индивидуальных особенностей человека, отметил Хухрев.

«Отличие COVID-19 от обычных ОРВИ в том, что процесс восстановления после него идет медленно, муравьиными шагами, но он все равно идет. Надо просто набраться терпения, высыпаться, не гнать коней», — посоветовал врач.

По его словам, максимальный срок, за который слабость должна пройти, — это месяц. Если недомогание сохраняется, то надо обратиться за медицинской помощью.