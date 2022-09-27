Как подготовиться к срочной поездке за границу

В период мобилизации туристическая поездка для многих превратилась в квест: отсутствие билетов, множество слухов и противоречивой информации приводит к панике. На самом деле — ничего невозможного пока нет, главное — подготовиться последовательно и без истерики.

Шаг первый — купить билет

Если это туристическая поездка, например, в Турцию, то, скорее всего, билеты у путешественников были куплены заранее и проблем с пересечением границы не возникнет. Если же нужно уехать срочно, то могут возникнуть трудности. И не только с дальним зарубежьем.

После 21 сентября купить авиа- и железнодорожные билеты даже в дружественные соседние страны весьма проблематично. Впрочем, иногда билеты появляются, но их стоимость может быть выше обычной в несколько раз и достигать 50-80 тысяч рублей в одну сторону.

Пересечь границу можно на автотранспорте, почти из любого близкого к границе города ходят рейсовые автобусы. Билеты на них можно купить на сайтах автовокзалов или на кассах по приезде на вокзал.

Также перед поездкой стоит подтвердить наличие мест в гостинице или хостеле, или найти квартиру для съема.

Шаг второй — изучить условия въезда

В целом никаких проблем для въезда в страны, с которыми у России установлен безвизовый режим, нет. Нужен только загранпаспорт, а ряд стран примут даже по российскому документу.

Так, по паспорту РФ можно въехать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию.

Только по загранпаспорту в Турцию, Грузию, Узбекистан, Монголию и ряд других.

Нужно помнить, что разрешенное пребывания гражданина России в другой стране ограничено временными рамками. Например:

В Казахстане можно находиться без регистрации до 30 дней без оформления документов, а затем явиться в миграционную службу и уведомить о желании остаться на более долгий срок.

В Узбекистане — до 60 дней. После этого необходим поход в миграционную службу и оформление туристической, рабочей или ученической визы.

В Монголии — до 30 дней. После этого срока нужно также явиться в миграционную службу и оформить документы на дальнейшее пребывание.

В Грузии — до 365 дней, после чего граждане РФ обязаны выехать за пределы страны хотя бы на одни сутки. И на вторые сутки можно снова возвращаться в Грузию на 365 дней.

В Турцию граждане РФ могут въезжать без визы сроком пребывания до 60 дней. Если нужно остаться на период больше двух месяцев, то необходимо получить разрешение на проживание на срок до трех месяцев в туристических целях. Для этого нужно обратиться в Отдел по делам иностранцев Управления безопасности.

Шаг третий — собрать документы

Для поездки кроме паспорта РФ и загранпаспорта понадобятся и другие документы.

Если поездка рабочая, то лучше иметь на руках командировочное удостоверение.

В идеале у туриста или командировочного должна быть оформленная медицинская страховка. Российский ОМС не действует за рубежом. А, например, в Турцию могут и не пустить без страховки от COVID-19. Оформить ее можно онлайн, процедура займет несколько часов.

Если путешественник мужчина, сейчас ему лучше взять военный билет. Хотя это не обязательно. Поэтому сам документ можно оставить дома, предварительно сфотографировав его.

Если специалист, выезжающий за границу, потенциально попадает под «бронь», то ему на всякий случай лучше также сфотографировать диплом о высшем образовании. На фото должны быть видны: специальность, номер документа, дата выдачи и название учебного заведения.

Скорее всего, он вообще не понадобиться, но всегда лучше «перестраховаться». То же правило действует и для трудовых договоров для специалистов, попадающих под «бронь».

Шаг четвертый — запастись деньгами

Стоит помнить, что ехать в другую страну в период паники — это дорого. Цена билета до места назначения может быть очень высокой. А плотный поток российских туристов может спровоцировать повышение стоимости услуг — такси, аренды квартир, номеров в гостиницах. При этом могут быть трудности с безналичными платежами и перечислением средств.

Поэтому нужно брать наличные. В рублях или в валюте — не имеет значения. В странах ближнего зарубежья проблем с обменом рублей на тенге или тугрики в банках не будет. С долларами и евро тоже.

Банковские карты. Почти ни одна из карт, выпущенных в России, сейчас за рубежом не работает. Даже карты платежной системы «Мир». Официально операции по ним приостановили в Турции, Казахстане, Узбекистане.

Тем не менее, взять карты стоит, некоторые банкоматы все еще «реагируют» на карты «Мир» и позволяют снять наличные.

Пополнить сим-карту российского оператора достаточной суммой для покрытия роуминга. А по прибытии лучше купить сим-карту местного оператора с доступом в интернет.

Что еще взять?

В срочную поездку лучше взять с собой только самые необходимые вещи. Тогда и перевоз багажа обойдется дешевле, и сэкономится время на сдачу/получение багажа, и удобнее будет переносить чемодан.

Безрецептурные лекарства. Даже если на границе и заставят их выбросить – не жалко. А вот если по пути до нее что-то заболит или прихватит, то медикаменты будут под рукой.

Стоит взять пауэрбанк. Неизвестно, сколько времени понадобиться для пересечения границы и когда будет доступ к розетке.

Остальную технику также можно перевозить через границу. Но перед поездкой лучше внимательно изучить — какие гаджеты и в каком количестве можно провозить. Например, в Турцию можно провезти только один ноутбук, один телефон для личного пользования и так далее.

Еда необходима, если ехать на поезде или в автобусе. Конечно, продукты можно купить на станциях по пути следования или поесть в придорожных кафе. Но лучше иметь при себе пару батончиков, булочек, воду.

А вот от быстропортящихся продуктов лучше отказаться (как и не покупать «домашнее» на остановках). Если в дороге прихватит живот, то, возможно, придется сойти с автобуса раньше пункта назначения.

А будут ли последствия?

В целом, проблем с поездкой за рубеж в России пока нет. Границы открыты. Хотя в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям уже уведомили, что пресекают попытки россиян подлежащих мобилизации выехать в Казахстан.

«Мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По закону покидать страну в период мобилизации без разрешения военкомата нельзя. То есть перед командировкой нужно прийти в военкомат по месту прописки и попросить разрешения на выезд.

Если человеку, попадающему под мобилизационные требования, пришла повестка во время его отсутствия, а он не явился по ней в военкомат, то ему грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

А вот если мужчина в период мобилизации получил повестку на руки, но решил уехать и не явиться по вызову, то это примут за уклонение от призыва и привлекут по статье 337 УК РФ (наказание за оставление части или неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения).

Если призывник не является в военкомат больше месяца, срок лишения свободы может составить от пяти до 10 лет.