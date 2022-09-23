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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны освободило от мобилизации IT‑специалистов

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации финансистов, IT-специалистов и журналистов, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудниках, работающих:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий;

- в российских операторах связи и задействованных в работе сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования России;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи и задействованных в производстве и распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — отметили в Минобороны.

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vladik81

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Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...

pkv84

Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...

Uynachalnica

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