Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации финансистов, IT-специалистов и журналистов, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудниках, работающих:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий;

- в российских операторах связи и задействованных в работе сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования России;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи и задействованных в производстве и распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — отметили в Минобороны.