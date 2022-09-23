Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации финансистов, IT-специалистов и журналистов, сообщает пресс-служба военного ведомства.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении.
Речь идет о сотрудниках, работающих:
- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий;
- в российских операторах связи и задействованных в работе сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования России;
- в системообразующих организациях в сфере информации и связи и задействованных в производстве и распространении продукции средств массовой информации;
- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — отметили в Минобороны.
vladik81дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)
Denis CENTRЕщё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...
pkv84Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...
UynachalnicaСейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!