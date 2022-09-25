Египтолог заявил об обнаружении мумии царицы Нефертити

Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити. Достоверность слова ученого должна показать экспертиза ДНК.

Бывший министр древностей Египта Хавасс несколько десятилетий изучает древнеегипетскую цивилизацию. В октябре в Мадриде состоится его выставка «Дочери Нила», посвященная женщинам-фараонам, в том числе Нефертити.

В преддверии мероприятия ученый заявил, что нашел останки Нефертити. Обнаружили две мумии. «Одну мы идентифицировали— Это Анхесенамон, главная жена Тутанхамона», — приводит РИА Новости слова Нефертити.

Анхесенамон, или Анхеменамон — дочь Нефертити. Генетический анализ показал: возраст второй мумии — около 45 лет. Именно столько, по приблизительным подсчетам, прожила легендарная царица. Точно идентифицируют останки через месяц-два.

«Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, начиная с Эхнатона», — отметил Хавасс. Сопоставив их, можно будет уверенно сказать, что загадка Нефертити наконец решена, заявил он.

Нефертити (ее настоящее имя — Нефернеферуатон) жила в XIV веке до нашей эры и была женой Эхнатона, фараона из XVIII династии. Вместе с супругом она совершила настоящую религиозную революцию, утвердив в Египте монотеизм.