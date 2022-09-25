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Египтолог заявил об обнаружении мумии царицы Нефертити

Источник:
РИА Новости
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Фото: Rüdiger Stehn from Kiel, Deutschland / CC BY-SA 2.0

Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити. Достоверность слова ученого должна показать экспертиза ДНК.

Бывший министр древностей Египта Хавасс несколько десятилетий изучает древнеегипетскую цивилизацию. В октябре в Мадриде состоится его выставка «Дочери Нила», посвященная женщинам-фараонам, в том числе Нефертити.

В преддверии мероприятия ученый заявил, что нашел останки Нефертити. Обнаружили две мумии. «Одну мы идентифицировали— Это Анхесенамон, главная жена Тутанхамона», — приводит РИА Новости слова Нефертити.

Анхесенамон, или Анхеменамон — дочь Нефертити. Генетический анализ показал: возраст второй мумии — около 45 лет. Именно столько, по приблизительным подсчетам, прожила легендарная царица. Точно идентифицируют останки через месяц-два.

«Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, начиная с Эхнатона», — отметил Хавасс. Сопоставив их, можно будет уверенно сказать, что загадка Нефертити наконец решена, заявил он.

Нефертити (ее настоящее имя — Нефернеферуатон) жила в XIV веке до нашей эры и была женой Эхнатона, фараона из XVIII династии. Вместе с супругом она совершила настоящую религиозную революцию, утвердив в Египте монотеизм.

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