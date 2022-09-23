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Курс евро упал до 56 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль существенно укрепился к доллару и евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, свидетельствуют данные площадки.

Так, днем курс доллара терял 3,62%, опускаясь до 56,7 рубля. Евро снижался на 4,69% — до 54,91 рубля. Евро в ходе торгов 23 сентября опустился ниже 55 рублей впервые с 1 июля, доллар — ниже 57 рублей впервые с 22 июля.

Во второй половине дня рубль ослабел, однако по итогам торгов курс доллара снизился на 1,73 рубля, составив 58,1 рубля, а курс евро упал на 2,46 рубля до 56,47 рубля.

В настоящее время в России действует плавающий курс рубля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что при плавающем курсе экономика быстрее адаптируется к изменениям внешних условий.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

usacomp

Надо сформировать Добровольную особую штурмовую бригаду издепутатов, чиновников строго из членов" Единой...

corrector

им понятно только когда европа + сшп = пуп земли, а все остальные на них работают, всё остальное...

Danilon

Неделю я был забанен и столько всего произошло ! Ну смотрите, ребятки, что тут надо понимать: система...

usacomp

А младший Бурков Владимир Александрович в настоящий момент где, спешит в военкомат?