Курс евро упал до 56 рублей

Рубль существенно укрепился к доллару и евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, свидетельствуют данные площадки.

Так, днем курс доллара терял 3,62%, опускаясь до 56,7 рубля. Евро снижался на 4,69% — до 54,91 рубля. Евро в ходе торгов 23 сентября опустился ниже 55 рублей впервые с 1 июля, доллар — ниже 57 рублей впервые с 22 июля.

Во второй половине дня рубль ослабел, однако по итогам торгов курс доллара снизился на 1,73 рубля, составив 58,1 рубля, а курс евро упал на 2,46 рубля до 56,47 рубля.

В настоящее время в России действует плавающий курс рубля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что при плавающем курсе экономика быстрее адаптируется к изменениям внешних условий.