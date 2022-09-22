Минобороны разъяснило правила мобилизации

Стрелки, танкисты и артиллеристы — эти военные специалисты в приоритете при частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. При этом одним из основных факторов при призыве будет наличие боевого опыта. Главное организационно-мобилизационного управления Генштаба ответило на наиболее волнующие вопросы по призыву.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек, это 1,1% от всех российских резервистов. Повестки уже начали вручать.

Кого призовут

будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского состава. А именно призыву подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.

Приоритетной мобилизации подлежат граждане со следующими военно-учетными специальностями:

стрелки

танкисты

артиллеристы

водители

механики-водители

Очередности призыва пребывающих в запасе не установлено. Но приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Одним из основных факторов станет наличие боевого опыта.

Женщины с необходимыми военно-учетными специальностями, например медики, могут быть призваны, но «потребность в таких специалистах минимальная».

Сколько призовут

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определяют отдельное мобилизационное задание, которое зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

Кого не призовут

Под частичную мобилизацию не подпадают несколько категорий. Это:

забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности

признанные временно не годными по состоянию здоровья

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы

имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет

те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа

Также под призыв не подпадают россияне, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учете. Но те, кто находится в краткосрочной поездке, могут быть призваны.

Статус и льготы мобилизованных

Мобилизованные имеют тот же статус, выплаты и социальные гарантии, что и контрактники.

Денежное довольствие призванного по мобилизации будет зависеть от звания и должности, а также будет включать в себя различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты.

Деньги будут перечисляться на персональный счет мобилизованного, но по его желанию могут полностью или частично переводиться членам семьи.