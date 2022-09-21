Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию среди резервистов. Какие категории «запасников» могут получить временную отсрочку от мобилизации?

Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение.

В первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» часть людей могут получить отсрочку от мобилизации.

Кто получит отсрочку от мобилизации:

— сенаторы и депутаты Госдумы;

— забронированные в порядке, определяемом правительством России (например, сотрудники оборонных предприятий);

— признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) родной сестры;

— занятые постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющиее на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— матери с четырьмя и более детьми в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.