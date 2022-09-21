НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Источник:
Sibnet.ru
826 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию среди резервистов. Какие категории «запасников» могут получить временную отсрочку от мобилизации?

Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение.

В первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам.

Что известно о мобилизации

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» часть людей могут получить отсрочку от мобилизации.

Кто получит отсрочку от мобилизации:

— сенаторы и депутаты Госдумы;

— забронированные в порядке, определяемом правительством России (например, сотрудники оборонных предприятий);

— признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) родной сестры;

— занятые постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющиее на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— матери с четырьмя и более детьми в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Еще по теме
Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»
Можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации?
Россия развернет новые части после частичной мобилизации
Секретный параграф есть в указе о частичной мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
47
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
40
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
36
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации