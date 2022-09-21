Кого призовут: что такое мобилизация?

Накануне ажиотажный интерес к теме мобилизации подогрели «военные» поправки в УК, а также объявленный референдум ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области о присоединении к России. А в среду президент подписал указ о частичной мобилизации. Что это значит и кого призовут?

Мобилизация и когда ее объявляют Понятие мобилизации и все ее аспекты прописаны в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Там разъясняется, что мобилизация — перевод экономики страны на работу в условиях военного времени, а вооруженных сил и других воинских формирований — на состав военного времени. Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. Формат и старт мобилизации объявляет президент, издавая указ. В нем могут быть и прописаны те категории людей, которые будут призваны в первую очередь. Путин объявил частичную мобилизацию Поэтому до объявления о мобилизации можно только говорить о том, что прописано в законе. В реальности Минобороны РФ и президент решают, какие силы нужны в первую очередь. Кто первым подлежит мобилизации? Согласно закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Граждане до 27 лет, которым еще только предстоит военная служба или альтернативная гражданская служба, не подлежат мобилизации, они не пребывают в запасе. Также мобилизация не касается призывников. Мобилизовать не будут и граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

Путин в обращении к нации уточнил, что п ризыву будут подлежать «только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

При этом президент добавил, что все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках объявленной мобилизации планируется призвать на службу 300 тысяч резервистов. Это 1,1% от всех запасников.

Запасники подразделяются на три разряда. Это указано в военном билете на странице 11. В зависимости от разряда варьируется и возраст нахождения в запасе. Например, младшие офицеры третьего разряда находятся в запасе до 60 лет.

Женщины в запасе (в основном медики), относятся к третьему разряду. Если у них есть офицерские звания, они пребывают в запасе до 50 лет, остальные до 45 лет.

Сроки призыва по мобилизации устанавливает Минобороны РФ. При этом при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях.

«Неявка повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ)», — писал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Зачем в УК «военное время»?

Госдума во вторник приняла законопроект с поправками в УК РФ. В перечне отягчающих обстоятельств появляется «период мобилизации или военного положения, в военное время».

Сами понятия «военное время» и «военное положение» во внесенных поправках не раскрываются. Возможно, эти понятия будут введены другим законодательным актом.

«Но эти поправки не предусматривают подготовку базы для всеобщей мобилизации в России. «"Закон" не равно "мобилизация"», — цитирует «Коммерсант» одного из соавторов законопроекта Андрея Картаполова.

По его словам, опасения ряда граждан о том, что всех начнут отправлять на Украину для участия в специальной военной операции, «неоправданы абсолютно». Депутат заверил, что поправки принимались «не конкретно под СВО», а на долгосрочную перспективу.

Чиков объяснил, что в поправках ответственность изменяется или дополняется только для военнослужащих — к примеру, если человек получил повестку, прошел медицинское освидетельствование и уже был призван на военные сборы, но самовольно оставил место службы, то он может быть осужден по статье 337 УК РФ, поскольку имеет статус военнослужащего.

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Он также отметил, что принятие данных поправок в УК РФ может быть связано с референдумами о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

«В ДНР и ЛНР уже введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Следовательно, формальное присоединение этих территорий к России и интеграция в правовое пространство обязывает объявить на них частичную мобилизацию и военное положение. Российское законодательство предполагает подписание соответствующего указа президента», — написал юрист.

Что такое самомобилизация?

Идею о самомобилизации регионов выдвинул глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сказал, что губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Он призвал каждого главу субъекта подготовить хотя бы 1 тысячу добровольцев.

«Конечно, это должно комментировать министерство обороны», — так коротко описал оценку Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Многие губернаторы откликнулись на предложение Кадырова, например, главы Крыма и Курской области, а также губернаторы Новосибирской области, Кузбасса и другие. Все они сообщили об отправке именных подразделений и об оказании им всесторонней помощи.

Некоторые губернаторы не отреагировали на призыв Кадырова, но ярых противников не было.