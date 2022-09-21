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Путин объявил частичную мобилизацию россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин начал речь, связанную со специальной военной операцией, которую граждане ждали еще вчера. Он заявил о старте частичной мобилизации в России.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил Путин в обращении.

Посмотреть обращение можно на сайте «России 24»

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР проведут референдумы о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации, провести их планируется 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.

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