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Дочь Тутберидзе пропустит контрольные прокаты сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, тренирующиеся в США, пропустит контрольные прокаты сборной России из-за проблем с документами у партнера.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала спортсменка в соцсетях.

Там же Дэвис отметила, что пара не участвует в американских соревнованиях Challenge Cup.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Дэвис и Смолкин попали в заявку на Challenge Cup. В этом случае они стали бы первыми российскими фигуристами, допущенными до международных стартов после запрета. Журналист Дэвид Лиз, известный инсайдами, заявил, что танцоры стали членами американской федерации U. S. Figure Skating и будут претендовать на место в сборной США.

Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным они выступают в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли 14-е место.

Дэвис родилась в США и автоматически получила гражданство этой страны. Летом появилась информация, что Дэвис и Смолкин поженились в США. Спортсмены не подтверждали, но и не опровергали эту информацию.

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scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))