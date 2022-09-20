Дочь Тутберидзе пропустит контрольные прокаты сборной России

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, тренирующиеся в США, пропустит контрольные прокаты сборной России из-за проблем с документами у партнера.
«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала спортсменка в соцсетях.
Там же Дэвис отметила, что пара не участвует в американских соревнованиях Challenge Cup.
Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Дэвис и Смолкин попали в заявку на Challenge Cup. В этом случае они стали бы первыми российскими фигуристами, допущенными до международных стартов после запрета. Журналист Дэвид Лиз, известный инсайдами, заявил, что танцоры стали членами американской федерации U. S. Figure Skating и будут претендовать на место в сборной США.
Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным они выступают в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли 14-е место.
Дэвис родилась в США и автоматически получила гражданство этой страны. Летом появилась информация, что Дэвис и Смолкин поженились в США. Спортсмены не подтверждали, но и не опровергали эту информацию.
scrubs2009Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...
УдавиковПоклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...
masikiОн пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))
Nik3316При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))