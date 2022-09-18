Стоун и Верещагин сошлись в испытании на вылет в шоу «Звезды в Африке»

Два участника из одной команды пошли в испытание на вылет в шоу «Звезды в Африке 3», блогер Саша Стоун решил выбить с проекта юмориста Олега Верещагина.

Саша Стоун изначально пришел на шоу, чтобы отомстить Олегу Верещагину за любимую Валю Карнавал. Девушка в финале прошлого сезона проиграла Верещагину. Но Стоун и Верещагин попали в одну команду.

Во втором выпуске шоу к ним в команду вместо выбывшего участника пришел певец Влад Соколовский. Но это никак не изменило отношения в команде. Между Стоуном и Верещагиным произошел конфликт.

В итоге на испытание на вылет отправились впервые участники одной команды. Стоун и Верещагин вычерпывали руками воду из ванны. Быстрее это удалось сделать юмористу. Он смог обойти Стоуна. Молодой блогер отправился домой.