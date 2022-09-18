НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стоун и Верещагин сошлись в испытании на вылет в шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
2273 0
Фото: © ТНТ

Два участника из одной команды пошли в испытание на вылет в шоу «Звезды в Африке 3», блогер Саша Стоун решил выбить с проекта юмориста Олега Верещагина.

Саша Стоун изначально пришел на шоу, чтобы отомстить Олегу Верещагину за любимую Валю Карнавал. Девушка в финале прошлого сезона проиграла Верещагину. Но Стоун и Верещагин попали в одну команду.

Во втором выпуске шоу к ним в команду вместо выбывшего участника пришел певец Влад Соколовский. Но это никак не изменило отношения в команде. Между Стоуном и Верещагиным произошел конфликт.

В итоге на испытание на вылет отправились впервые участники одной команды. Стоун и Верещагин вычерпывали руками воду из ванны. Быстрее это удалось сделать юмористу. Он смог обойти Стоуна. Молодой блогер отправился домой.

Еще по теме
«Битва экстрасенсов — 23»: победит ведьма?
Первый канал представил премьеры сериалов нового сезона
Раскрыты подробности нового шоу с Лейсян Утяшевой
Ваенга из «Голоса» на Первом пойдет в жюри шоу канала «Россия»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
56
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
33
США разозлила низкая эффективность санкций против России
32
Кадыров выступил за введение военного положения