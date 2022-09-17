Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года.

23-летний француз смог возглавить рейтинг благодаря новому контракту с парижским клубом, по которому в текущем сезоне он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 миллионов форварду принесут спонсорские контракты.

Бывший лидер рейтинга — 35-летний аргентинец Лионель Месси — опустился на третье место с показателем в 110 миллионов долларов. Его контракт принесет ему 62 миллиона, еще 48 миллионов долларов он получит от спонсоров.

На втором месте — португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его доход составит 113 миллионов долларов, из которых 52 миллиона — зарплата в клубе, а 60 миллионов — стоимость спонсорских контрактов.