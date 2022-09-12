Байден приедет на похороны Елизаветы II на автобусе

Президент США Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

«Президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Его будет сопровождать первая леди», — говорится в заявлении Белого дома.

На похоронах смогут присутствовать только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны. Политикам позволят воздать почести Елизавете II в течение трех минут, пишет издание Politico со ссылкой на документы.

Мировых лидеров попросили прилететь в страну коммерческими рейсами, а также использовать вертолеты и свои автомобили — их доставят на автобусах.

«Можете ли вы представить Джо Байдена в автобусе?» — отметил один из иностранных послов в Лондоне.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. В стране был объявлен десятидневный траур. Похороны королевы состоятся 19 сентября. Катафалк с гробом направился в Эдинбург, после чего он прибудет в Лондон.

Жизнь Елизаветы II в фото