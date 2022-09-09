Смерть Елизаветы II повлияла на съемки шестого сезона «Короны»

Фото: © кадр из сериала «Корона»
Сценарист Питер Морган заявил о приостановке съемок шестого сезона «Короны», сериала о жизни королевы Елизаветы II.
«"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве», — цитирует Deadline Моргана.
Ожидается, что пятый сезон сериала выйдет на Netflix в ноябре. А шестой сезон должен стать последним и сосредоточиться на правлении королевы в XXI веке.
Сериал «Корона» повествует о жизни Елизаветы II с момента ее замужества. События каждого сезона отражают разные эпохи ее властвования.
Denis CENTRПравительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...
olegsbeglovЗа газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...
Alborшёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....
pepelmetalСкоро будешь сидеть за решёткой