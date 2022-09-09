Смерть Елизаветы II повлияла на съемки шестого сезона «Короны»

Сценарист Питер Морган заявил о приостановке съемок шестого сезона «Короны», сериала о жизни королевы Елизаветы II.

«"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве», — цитирует Deadline Моргана.

Ожидается, что пятый сезон сериала выйдет на Netflix в ноябре. А шестой сезон должен стать последним и сосредоточиться на правлении королевы в XXI веке.

Сериал «Корона» повествует о жизни Елизаветы II с момента ее замужества. События каждого сезона отражают разные эпохи ее властвования.