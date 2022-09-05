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Даниил Медведев вылетел с US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Даниила Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул победителя US Open, он проиграл в матче четвертого круга австралийцу, 25-й ракетке мира Нику Кирьосу.

Первая ракетка мира Медведев уступил Кирьосу со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 2 часа и 56 минут.

Следующим соперником Кирьоса станет Карен Хачанов (Россия, 31-й номер рейтинга), который победил испанца Пабло Карреньо-Буста (12-й номер рейтинга).

Медведев по окончании соревнований потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На лидерство претендуют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд.

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Asd10

Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...