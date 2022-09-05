Даниил Медведев вылетел с US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул победителя US Open, он проиграл в матче четвертого круга австралийцу, 25-й ракетке мира Нику Кирьосу.

Первая ракетка мира Медведев уступил Кирьосу со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 2 часа и 56 минут.

Следующим соперником Кирьоса станет Карен Хачанов (Россия, 31-й номер рейтинга), который победил испанца Пабло Карреньо-Буста (12-й номер рейтинга).

Медведев по окончании соревнований потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На лидерство претендуют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд.