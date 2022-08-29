Лавров заявил о неизбежности многополярного мира

Запад пытается идти наперекор объективным историческим процессам, пытаясь замедлить формирование многополярного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К сожалению, наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», — цитирует ТАСС Лаврова.

Но, по его словам, процесс формирования многополярности — сложен. «Его невозможно искусственно запустить, невозможно искусственно ускорить. В этом-то, наверное, и талант политиков. Они должны видеть происходящее в реальной жизни и свою политику выстраивать в соответствии с требованиями истории», — сказал он.

«Возьмем хотя бы для разнообразия пример из английской жизни. У них есть такая присказка, что, прежде чем вымостить тропинку через газон, надо дать людям походить по этому газону», — пояснил Лавров.