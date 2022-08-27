Путин назначил выплаты украинским беженцам

Президент Владимир Путин подписал указ о выплатах для вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, Украину и лиц без гражданства, прибывших на территорию России.

Так, пенсионные выплаты составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тысяч рублей, выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тысяч рублей.

Ежемесячная социальная выплата инвалидам составит 10 тысяч рублей. В документе также говорится также о доплате в 3 тысячи рублей к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет.

Кроме того единовременная выплата беременным женщинам назначена в размере 10 тысячи рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тысячи рублей.

Также предусмотрена ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысяч рублей. Указ предусматривает, что граждане ЛНР, ДНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, а также медицинского освидетельствования.

Работодатели вправе привлекать работников из числа граждан ДНР, ЛНР и Украины при условии предъявления документа, подтверждающего прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования.