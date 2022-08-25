ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника украинского полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г.р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать. По месту проживания в оборудованном тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

«Задержанный дал признательные показания <...>. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление оружия") УК России», — уточнили в спецслужбе. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.