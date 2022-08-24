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Правительство Алтая опровергло «царские банкеты» для делегаций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Власти Республики Алтай опровергли сообщение ряда СМИ о «царских банкетах» стоимостью 30 тыс. рублей за человека, которые якобы планируется проводить для приезжих делегаций.

Накануне в телеграм-канале Mash Siberia появилась информация, что Правительство Республики Алтай заказало еду для делегаций и официальных лиц больше чем на полмиллиона бюджетных рублей.

«Это 30к в день на человека… В обслуживании свои тонкости: упор на точность, экологичность, безопасность и, конечно, эстетичность блюд… Контракт уже заключили с Центром лечебного и профилактического питания», – отмечалось в сообщении, которое широко разошлось в СМИ.

Как следует из сайта госзакупок, где размещен заказ, цена контракта составляет 550 тыс. рублей, действует от с 15 августа 2022 года по 31 августа 2023 года. Там же сообщается, что стоимость на одного человека варьируется от 1,6 до 3,08 тысяч рублей.

«Провел фактчекинг, посмотрел сайт закупок и прочитал непосредственно контракт... Информация о том, что траты составят 30 тысяч в день на человека, не соответствует действительности. Если заглянуть в контракт, то можно убедиться, что самая дорогая услуга может стоить максимум 3082 рубля на одного участника мероприятия», – написал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Он уточнил, что простой проверке поддается тот факт, что самая «тяжёлая» порция в опубликованной смете весит 250 граммов, а самая дорогая единица блюда стоит 180 рублей.

«Блюда, которые указаны в смете-меню, это лишь полное предложение исполнителя услуг, а итоговый вариант блюд зависит от количества людей и мероприятия. Приведу понятную параллель: в кафе вам приносят меню, в котором много разных блюд, но вы выбираете лишь несколько и рассчитываетесь только за них, а не за все перечисленное», – добавил он.

Максимов напомнил, что организация питания официальных делегаций – рядовой процесс, Республика Алтай тут не сделала никаких открытий. Контракт опубликован, всё законно и прозрачно, но неверно интерпретирован.

Он добавил, что Центр лечебного и профилактического питания – это «не ресторан со звёздами «Мишлен» и даже не кафе», а подведомственное учреждение регионального Минздрава. Помимо вполне рядового обслуживания разных официальных делегаций, оно кормит, к примеру, пациентов медорганизаций Республики Алтай, в том числе перинатального центра и ковидных госпиталей.

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