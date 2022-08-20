Даниил Медведев вышел в полуфинал Cincinnati Masters

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Тейлора Фрица в 1/4 финала теннисного турнира серии Masters в американском Цинциннати.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:3 в пользу Медведева. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, американец — 13-ю.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с Стефаносом Циципасом. Полуфинальная встреча грека и россиянина состоится 20 августа, начало матча в 22.00 по московскому времени.

Турнир в Цинциннати продлится по 21 августа, его призовой фонд составляет 6,2 миллиона долларов. Медведев побеждал на турнире в Цинциннати в 2019 году.