НАВЕРХ

Даниил Медведев вышел в полуфинал Cincinnati Masters

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Фото: Rob Keating / CC BY 2.0

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Тейлора Фрица в 1/4 финала теннисного турнира серии Masters в американском Цинциннати.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:3 в пользу Медведева. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, американец — 13-ю.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с Стефаносом Циципасом. Полуфинальная встреча грека и россиянина состоится 20 августа, начало матча в 22.00 по московскому времени.

Турнир в Цинциннати продлится по 21 августа, его призовой фонд составляет 6,2 миллиона долларов. Медведев побеждал на турнире в Цинциннати в 2019 году.

Еще по теме
Легкоатлет назвал размер призовых на чемпионате России
Гимнастки Аверины назвали условие для завершения карьеры
Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам
Дворковича избрали на пост президента шахматной федерации мира
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Санна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться

Danilon

Очередная порция средневековья вам в ленту. А почему только кровная месть ? Судебные поединки, прилюдные...

Uynachalnica

Пусть поделится своими воспоминаниями до 1999 о кровной мести!

corrector

пропустил когда Настя рыбка стала премьером правительства