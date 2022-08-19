НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Авиакомпании отказались от советских самолетов

Источник:
Sibnet.ru
493 2
Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Организация «АТ-Лизинг» предлагала российским авиакомпаниям взять в лизинг советские самолеты Як-42Д, чтобы летать за рубеж, но они отказались по нескольким причинам.

«АТ-Лизинг» владеет 14 модернизированными 120-местными Як-42Д. Лизинг воздушных судов изучали в «Ираэро», Red Wings и группе Utair, пишут «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Авиакомпании отказались от предложения, аргументировав это эксплуатационными характеристиками самолета, сроком лизинга (три года — мало) и недостатком заграничных рейсов.

Як-42 — советский трехдвигательный пассажирский самолет, в середине 1970-х годов специально для «Аэрофлота». Около 20 машин летают в России и Казахстане.

Эксплуатанты отмечают, что с ними есть сложности — у аэропортов нет специалистов для обслуживания, пилоты в дефиците, а салон недостаточно комфортный.

Еще по теме
«КрасАвиа» купит десять самолетов «Байкал»
«Ростех» запустит в серию арктические Ми‑171АЗ
Российские авиакомпании начали каннибализацию самолетов
Крылатый «стиляга» Ту-134: история лучшего лайнера СССР
смотреть все
Экономика #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
31
Украина нацелилась на Крымский мост
30
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар