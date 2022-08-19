Авиакомпании отказались от советских самолетов

Организация «АТ-Лизинг» предлагала российским авиакомпаниям взять в лизинг советские самолеты Як-42Д, чтобы летать за рубеж, но они отказались по нескольким причинам.

«АТ-Лизинг» владеет 14 модернизированными 120-местными Як-42Д. Лизинг воздушных судов изучали в «Ираэро», Red Wings и группе Utair, пишут «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Авиакомпании отказались от предложения, аргументировав это эксплуатационными характеристиками самолета, сроком лизинга (три года — мало) и недостатком заграничных рейсов.

Як-42 — советский трехдвигательный пассажирский самолет, в середине 1970-х годов специально для «Аэрофлота». Около 20 машин летают в России и Казахстане.

Эксплуатанты отмечают, что с ними есть сложности — у аэропортов нет специалистов для обслуживания, пилоты в дефиците, а салон недостаточно комфортный.