Легкоатлет назвал размер призовых на чемпионате России

Сумма призовых за победу на чемпионате России сравнима со средней месячной зарплатой, сообщил десятиборец Илья Шкуренев.

«За победу на чемпионате России полагается 50 тысяч рублей — это средняя месячная зарплата. А стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за весь год. То есть если считать по этим призовым, то мне их хватит на три месяца», — сказал Шкуренев в интервью «Чемпионату».

Он отметил, что спортсменам подготовка к соревнованиям обходится намного дороже, но «50 тысяч — это в любом случае больше, чем ноль».

«Все прекрасно понимают, какие призовые на международных стартах, и, если на российских будут такие же, тогда, думаю, и стимулов, и людей, и экшена на самих соревнованиях будет побольше», — добавил он

31-летний Шкуренев — бронзовый призер чемпионатов Европы 2012 и 2014, чемпион Европы в помещении 2015 года, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2010 в десятиборье. Стал чемпионом России в начале августа.