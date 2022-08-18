НАВЕРХ

Легкоатлет назвал размер призовых на чемпионате России

Источник:
Sibnet.ru
434 0
Фото: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium / CC BY 2.0

Сумма призовых за победу на чемпионате России сравнима со средней месячной зарплатой, сообщил десятиборец Илья Шкуренев.

«За победу на чемпионате России полагается 50 тысяч рублей — это средняя месячная зарплата. А стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за весь год. То есть если считать по этим призовым, то мне их хватит на три месяца», — сказал Шкуренев в интервью «Чемпионату».

Он отметил, что спортсменам подготовка к соревнованиям обходится намного дороже, но «50 тысяч — это в любом случае больше, чем ноль».

«Все прекрасно понимают, какие призовые на международных стартах, и, если на российских будут такие же, тогда, думаю, и стимулов, и людей, и экшена на самих соревнованиях будет побольше», — добавил он

31-летний Шкуренев — бронзовый призер чемпионатов Европы 2012 и 2014, чемпион Европы в помещении 2015 года, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2010 в десятиборье. Стал чемпионом России в начале августа.

Еще по теме
Гимнастки Аверины назвали условие для завершения карьеры
Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам
Дворковича избрали на пост президента шахматной федерации мира
США ввели санкции против Кабаевой
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.