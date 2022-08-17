Депутаты предложили разблокировать Instagram

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность разблокировки соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Демин просит ведомство проверить, есть сейчас в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, а также выяснить, модерируются ли они, приводит «Коммерсантъ» положения письма.

«Если выяснится, что на данный момент ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», — цитирует Ura.ru Демина на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

Вице-спикер Госдумы и однопартиец Александра Демина Владислав Даванков на той же встрече заявил, что блокировка Instagram привела к падению доходов малого и среднего бизнеса, для которого соцсеть часто была единственной точкой продаж.

О возможности разблокировки Instagram на прошлой неделе говорил зампред комитета Госдумы по связи и IT Антон Горелкин, если «соцсеть извинится и изменит политику».

Ресурсы Meta (Instagram и Facebook) были заблокированы в конце марта. При этом еще один продукт компании — мессенджер WhatsApp — не был запрещен.