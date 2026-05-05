Кибердружины для поиска вредного контента появятся в России

Кибердружины и медиапатрули появятся в России, им поручат отслеживать аккаунты несовершеннолетних и искать «деструктивный контент».

Создание цифровых дружин прописано в плане по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РБК.

Такие добровольческие объединения будут «патрулировать» социальные сети, мессенджеры, форумы и видеохостинги на предмет вредных материалов. Соответствующие ссылки планируется направлять в профильные ведомства для принятия решений по блокировке контента.

Всего план, разработанный Федеральным агентством по делам молодежи, включает 41 мероприятие. Проект будут развивать до 2030 года. Ожидается, что он позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний.

