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Треть россиян никогда не меняли пароли

Источник:
Sibnet.ru
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Открытый замок на клавиатуре
Фото: © FLY:D / Unsplash License

Исследование показало, что треть россиян никогда не меняли пароли от почты, соцсетей и личных кабинетов банков, а почти половина пользователей хранят учетные данные в файлах на компьютере.

По результатам исследования «АльфаСтрахования» выяснилось, что 32% россиян никогда не меняли паролей, а 45% хранят их в текстовых файлах на ПК или добавляют в заметки на смартфонах. Почти треть (28%), предпочитают записывать их на бумаге, а регулярно обновляют учетные данные всего 6%.

Большинство пользователей (57%) применяют один пароль для доступа ко всем ресурсам, 21% считают, что такой подход самый удобный, а 36% уверены в абсолютной защите своих данных, так как, по их мнению, придумали самый сложный пароль.

Часть исследования основана на показаниях почты Mail.Ru, там сложные пароли придумывают всего 17% пользователей, которые применяют комбинации свыше 10 символов, содержащие буквы, цифры и спецсимволы.

«61% регистрирующихся пользователей Mail.ru использует встроенного помощника для генерации надежного пароля. Также в Почте можно в целом отказаться от пароля, а входить по отпечатку пальца, токену (устройство, хранящее или генерирующее уникальный пароль) или одноразовому коду. Это самый безопасный способ», – отмечает Андрей Сумин, технический директор Почты Mail.ru.

Невероятная комбинация: как создать надежный пароль

По данным исследования «АльфаСтрахования», 17% опрошенных никогда не слышали о двухфакторной аутентификации (2FA). Резервный адрес электронной почты и номер телефона для доступа к аккаунтам использует половина россиян.

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PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...