Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаграды — ордена Гедиминаса — за участие в ледовом шоу Татьяны Навки.

Науседа написал в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, запрещенной и признанной экстремистской по решению Тверского суда Москвы), что «циничный акт участия в коммерческом мероприятии в Сочи» фигуристов стер их достижения перед Литвой.

Президент Литвы также заявил, что получение Дробязко в 1993 году гражданства Литвы в порядке исключения «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом» и стране стоит пересмотреть законы.

Дробязко и Ванагас — участники ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Она исполняет роль черного лебедя Одиллии, а он — Колдуна, страдающего от безответной любви. Дуэт сотрудничает с российской фигуристкой с 2019 года, выступал в спектаклях «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

Дробязко 50 лет, она родилась в Москве, с партнером Ванагасом, уроженцем литовского города Шяуляй, после распада СССР решили представлять Литву. Фигуристы — бронзовые призеры чемпионата мира 2000 года, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы (2000, 2006 годы), пять раз участвовали в Олимпийских играх.