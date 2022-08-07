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Дворковича избрали на пост президента шахматной федерации мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федер Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Выборы состоялись на генеральной ассамблее FIDE в индийском Ченнаи.

Помимо Дворковича, на пост президента FIDE претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры. На конгрессе присутствовало 194 делегата, из которых проголосовало 179, один голос был признан недействительным, пятеро делегатов воздержались. За Дворковича было отдано 157 голосов, за Баришпольца — 16 голосов.

«Спасибо большое за поддержку нашей команды, спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего этого периода. Я уважаю голос каждого, кто проголосовал сегодня, но хочу отдельно поблагодарить за то, что вы проголосовали за положительную повестку, которую мы старались проводить на протяжении этих лет», — приводит ТАСС Дворкович после избрания.

Дворковичу 50 лет, он возглавляет FIDE с октября 2018 года. На посту президента организации он сменил россиянина Кирсана Илюмжинова, который руководил FIDE с 1995 года.  ации (FIDE) большинством голосов.

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Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Alhazred

А тебе какая разница? Страдаешь что-ли?

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

ponhik78

Эрдоган приехал к Путину в Сочи, где уже Путин пришёл к нему на поклон? Хмм))) Процедура "прийти на поклон"...