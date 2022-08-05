Маркетплейсы станут нести ответственность за контрафакт

Маркетплейсы с 1 марта 2023 года должны будут выполнять требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Онлайн-площадки будут отвечать именно за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки. В операторе системы «Честный знак» — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — пояснили, что такие меры необходимы, чтобы пресечь деятельность недобросовестных поставщиков, которые могли продавать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения.

«Именно онлайн-платформы получают деньги от потребителей, формируют кассовые чеки, но полные данные о выводе из оборота товаров не передавали ни оператору системы маркировки, ни поставщику. Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение», — пояснили в ЦРПТ РИА Новости, добавив, что правительство уже дважды давало отсрочку маркетплейсам для подготовки к новым требованиям.

В начале июля Минпромторг признал, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, однако и в ведомстве, и в компании заверили, что работают над решением проблемы. Аналогичная работа по отсеиванию недобросовестных продавцов ведется на Ozon.