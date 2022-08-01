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Загитова сравнила себя с Шумахером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об опыте вождения и сравнила себя с Михаэлем Шумахером.

«Разговариваю с подругами, они часто спрашивают: «Как ты водишь? Это же так страшно». А я спокойно села и поехала. Причем я же сначала на механике училась, а потом пересела на автомат. Так что никаких проблем. Могу сказать, что я Шумахер с первого же года!» — сказала Загитова в интервью «Плеймейкер».

Она отметила, что ее опыт вождения — два года. Фигуристка добавила, что не любит пропускать других участников дорожного движения.

«Это, знаете, из спорта идет — никогда не люблю уступать. Понимаю, что эта черта всех раздражает, но уж какая есть. Бабушку, дедушку, понятное дело, пропускаю, а так не сильно это люблю», — сказала спортсменка.

Загитова поделилась, что ее иногда узнают, а однажды инспектор ГИБДД остановил ее, чтобы сфотографироваться.

Загитовой 20 лет. Она завоевала золото Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. За победу она получила BMW X5. В 2019 году, когда ей было 16 лет, она управляла внедорожником на сельское дороге. ГИБДД начала проверку, но расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

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