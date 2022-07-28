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Новые часы Путина собрали на заводе «Ракета»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин стал носить отечественные часы — их выпустили на заводе «Ракета» под маркой «Императорская Петергофская фабрика».

Руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина уточнила, что часы для главы государства были изготовлены по спецзаказу, передает РИА Новости.

Ранее журналисты обратили внимание, что на правой руке Путина в последнее время часы российского производства, тогда как до этого он предпочитал носить изделие марки Blancpain.

Скурыдина отметила, что все часы марки «Императорская Петергофская фабрика» изготавливаются только под заказ. В частности, заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус, а также цвет ремня.

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