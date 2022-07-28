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Генерал из США посчитал «Сармат» «чертовски хорошей ракетой»

Источник:
ТАСС
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Фото: © кадр из видео Минобороны РФ

Россия проводит испытания «чертовски хорошей штуки» — межконтинентальной баллистической тяжелой ракеты «Сармат», заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Скоро мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" — чертовски хорошая штука. Сейчас они готовятся ко вторым испытаниям», — цитирует ТАСС Ричарда.

По его словам, речь также идет о ракете с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем «Буревестник» и подводном беспилотном аппарате «Посейдон», а также гиперзвуковых ракетах.

«Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени академика Макеева, изготовителем является завод «Красмаш» в Красноярске. Она способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?