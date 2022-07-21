Олег Знарок решил вывести «Ак Барс» на первое место

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после открытой тренировки рассказал о своих впечатлениях от Казани и планах на сезон.

Знарок стал тренером «Ак Барса» с сезона 2022/23, до этого он консультировал сборную России по хоккею, тренировал олимпийскую сборную, «Спартак», СКА, «Динамо». В новом сезоне с «барсами» тренер настроен только на победу.

«Есть задача, которую мы должны выполнить. Дай Бог, нам это удастся. Все команды хотят выиграть Кубок – у кого ни спроси. Даже если ты играешь в финале и проигрываешь… Есть только одно место – первое. Второе, третье – это отговорки», — цитирует пресс-служба «Ак Барса» Знарка.

Тренер отметил, что на данном этапе в команде только начали закладывать фундамент. «Тяжеловато ребятам, но у нас есть время. Все идет по плану», — сказал он.