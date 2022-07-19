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Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на рынок

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Немедленное возвращение продовольствия из России и Украины на мировые рынки поможет избежать катастрофы во многих регионах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. Следующий год может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если мы будем действовать сейчас и будем делать это сообща», — приводит «Интерфакс» заявление Гутерриша.

Генсек ООН в последние месяцы регулярно предупреждает о риске голода в мире в случае, если не удастся решить проблемы с поставками продукции АПК из России и Украины.

«Это означает, что нужно немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия из Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой международной торговли», — подчеркнул Гутерриш.

В Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН13 июля, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции.

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