НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Хакер RaHDIt рассказал об опасности телевизора и холодильника

Источник:
РИА Новости
565 3
Фото: © Sibnet.ru

Домашняя бытовая техника — пылесос, холодильник, телевизор – может быть использована для наблюдения и прослушивания за их владельцами, рассказал участник хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакер»)

«Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством», — пояснил РИА Новости участник хакерской группы на условиях анонимности.

Соответственно, по его словам, «при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении».

Ранее RaHDit) выложила на своем сайте «НемеZида» данные сотрудников Главное управление разведки Украины и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысяч человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже переданы компетентным органам.

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

Еще по теме
Bluetooth получит новые возможности аудио
Apple выпустит машину без руля и педалей
Российские банки перейдут на китайские банкоматы
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi попал на фото
смотреть все
Хайтек #Техника #Интернет
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
4071
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
2751
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
2757
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
5623
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
4254
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
3889
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
5563
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
11494
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
11455
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
15847
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....