Домашняя бытовая техника — пылесос, холодильник, телевизор – может быть использована для наблюдения и прослушивания за их владельцами, рассказал участник хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакер»)

«Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством», — пояснил РИА Новости участник хакерской группы на условиях анонимности.

Соответственно, по его словам, «при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении».

Ранее RaHDit) выложила на своем сайте «НемеZида» данные сотрудников Главное управление разведки Украины и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысяч человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже переданы компетентным органам.

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.