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Трамп определился с участием в президентских выборах

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года.

«Для себя я уже принял решение, так что никакие факторы на него больше не влияют. Мысленно решение уже принято», — цитирует ТАСС Трампа.

Как пишут американские СМИ, Трамп хотел объявить о своих планах по участию в президентской гонке в День независимости США 4 июля, но делать это отговорили его дети, а также сенатор Линдси Грэм и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Трамп в феврале 2021 года во время выступления на конференции консервативных кругов США допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Позднее он уточнил, что намерен принять окончательное решение после промежуточных выборов в Конгресс США.

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Asd10

Увидим, те кто выживет. А вот странно... Точки зрения у нас с тобой разные, но мне почему то не хочется...

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

pepelmetal

Психически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет

pepelmetal

"Правда на их стороне" Хахахах) какие очень странные представления о правде