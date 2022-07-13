Apple выпустит машину без руля и педалей

Apple разрабатывает автомобиль без руля, педалей и с четырьмя сиденьями, обращенными друг к другу. Они позволят лежать или спать во время поездки.

Сейчас Apple пытается получить льготы у Национального управления безопасностью движения на трассах США, чтобы выпустить такой нестандартный автомобиль, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники в компании.

Автомобиль не предусматривает наличия водителя. Он не имеет руля, педалей или других органов управления и предназначен только для перевозки пассажиров в беспилотном режиме. Четыре сиденья, направленные друг у другу, могут раскладываться, превращаясь в кровати, и оснащены выдвижными экранами.

Apple готовится к испытаниям нового автомобиля и обдумывает возможные способы его маскировки, чтобы не допустить утечек при тестировании в городских условиях.

Самоуправляемый автомобиль Xiaomi попал на фото

Apple работает над беспилотными авто уже девять лет. На последнем испытании в Кремниевой долине модифицированные внедорожники Lexus с трудом передвигались по улицам без карт, врезались в бордюры и испытывали проблемы с сохранением выбранной полосы движения при пересечении перекрестков.

SIBNET.RU В TELEGRAM