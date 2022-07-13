Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 8.1

Пользователи Windows 8.1 после очередного обновления получили уведомление от системы о скором прекращении ее поддержки. Последний патч для ОС выйдет 10 января 2023 года.

Объявление Microsoft обнаружили пользователи форума XDA Developers. Оно сообщает о приближающемся окончании поддержки Windows 8.1 и предлагает на выбор три варианта действий: получить оповещение при последнем обновлении, отложить напоминание или перейти на сайт Microsoft, чтобы получить больше информации.

Уведомление не такое навязчивое, как другие сообщения Microsoft. Возможно это связано с тем, что Windows 8.1 используют не так много людей, как, например, Windows XP или Windows 7. Большинство пользователей восьмой версии перешли на Windows 10 когда Microsoft предоставила возможность бесплатного обновления ОС.

Фото: © XDA Developers

Windows 8.1 вышла 17 октября 2013 года. После окончания поддержки 10 января 2023 года она больше не будет получать обновления, но работоспособность операционной системы сохранится.