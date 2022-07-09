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Талантливых школьников бесплатно обучат программированию

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода с открытым терминалом
Фото: © Mohammad Rahmani / Unsplash License

Ученики 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухгодичные курсы по изучению языков программирования. Обучаться можно будет онлайн или офлайн.

В рамках стратегической инициативы по поддержке IT-отрасли не менее 100 тысяч российских школьников будут отобраны для прохождения бесплатных курсов по программированию, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр России Михаил Мишустин. 

«Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — сообщил Мишустин.

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Обучение длится два года и состоит из 36 академических часов. Учиться можно дистанционно или на базе региональных образовательных площадок. В 2022 планируется привлечь не менее 100 тысяч школьников, в будущем их количество хотят увеличить до 260 тысяч.

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CaRdan

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