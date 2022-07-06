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Правительство отказало операторам связи в господдержке

Источник:
Sibnet.ru
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Разговор по телефону
Фото: © Taylor Grote / Unsplash License

Минцифры посчитало, что операторы связи незначительно пострадали от введенных против России санкций, и отказало в предоставлении дополнительных мер поддержки.

Речь шла о такой поддержке, как льготная налоговая ставка, кредитование под низкий процент на покупку оборудования и мораторий на неналоговые отчисления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники внутри компаний. 

При этом уже принятые меры поддержки остались в силе. Действуют отсрочки на ежегодное расширение хранилищ для исполнения «закона Яровой», распространение LTE на малые населенные пункты и автомобильные дороги. Операторам разрешено повышать цены на тарифы.

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Но не все эксперты согласны с тем, что отрасль оказалась устойчивей, чем другие. Новые комплектующие не только в дефиците, но и выросли в цене, а отсутствие господдержки при таких условиях в конечном итоге приведет в к ухудшению качества услуг и повышению тарифов.

Так, по мнению генерального директора аналитической службы «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, воздействие санкций на операторов связи будет очень хорошо заметно через год, когда иссякнет запас оборудования. 

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))