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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска покинули остров Змеиный в знак «доброй воли»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фотонак / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России выводом гарнизона с острова Змеиного продемонстрировали, что России не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — сказал Конашенков.

По его словам, данное решение «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — отметил Конашенков.

Остров Змеиный перешел под контроль российских военных 25 февраля. С того времени украинские силы совершили ряд атак. В начале мая они попытались высадиться на остров. Атака была отбита. Тогда, по данным Минобороны России, украинская армия потеряла 50 солдат, четыре самолета, десять вертолетов, три катера и 30 беспилотников.

В этом месяце, 20 июня, украинские силы вновь атаковали Змеиный. Эта атака вновь была отбита, «все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены», заявили в Минобороны России.

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Оборона #Армия #Конфликты
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