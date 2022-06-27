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Представитель Путина исключил отключение России от глобальной Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Unifi переключатель на сервере
Фото: © Thomas Jensen / Unsplash License

Отключение России от глобального интернета невозможно, но при возникновении подобной ситуации страна подключится к Сети самостоятельно, заявил специальный представитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

Глава Минцифры Максуд Шадаев ранее отметил, что в случае отключения России от глобальной сети она сможет подключиться к нему через страны Азии, а «Ростелеком», магистральный провайдер, уже готов к подобному развитию событий.

Российские компании объединятся для борьбы с хакерами

Выход в глобальный интернет осуществляется через специальные точки обмена. Подавляющее большинство используемых Россией пунктов находится в Европе, поэтому существует вероятность блокировки доступа в сеть в случае усиления санкционного давления.

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Nik3316

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кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

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