«Почта России» испытала роботов на складах

«Почта России» испытала роботизированные стеллажи в одном из своих складов во Внуково. Роботы использовались для доставки шкафов с посылками к рабочему месту сотрудников.

«Эта технология станет шагом на пути реализации концепции "умного склада", в котором цифровые платформы направляют движение людей и машин, оптимизируя каждый процесс», — сказал заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

На испытаниях роботы транспортировали стеллажи с нужными посылками к рабочему месту сотрудников для формирования заказов.

Ожидается, что наибольшую пользу такой подход принесет в высокий сезон маркетплейсов, когда им необходимы большие складские пространства и высокая скорость сортировки отправлений. Роботизация повысит производительность склада в два с половиной раза, уменьшит количество ошибок при комплектации заказов и разгрузит персонал.

После испытаний «Почта России» проанализирует финансовые показатели применения роботов и подготовится к созданию первого полностью роботизированного склада. Постройка хранилища нового типа займет до трех месяцев, а стоить оно будет на 45% дешевле классического распределительного центра, сообщается на сайте «Почты России».