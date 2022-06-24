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«Почта России» испытала роботов на складах

Источник:
Sibnet.ru
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Складские роботы для транспортировки стеллжей
Фото: «Почта России»

«Почта России» испытала роботизированные стеллажи в одном из своих складов во Внуково. Роботы использовались для доставки шкафов с посылками к рабочему месту сотрудников.

«Эта технология станет шагом на пути реализации концепции "умного склада", в котором цифровые платформы направляют движение людей и машин, оптимизируя каждый процесс», — сказал заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

На испытаниях роботы транспортировали стеллажи с нужными посылками к рабочему месту сотрудников для формирования заказов. 

Ожидается, что наибольшую пользу такой подход принесет в высокий сезон маркетплейсов, когда им необходимы большие складские пространства и высокая скорость сортировки отправлений. Роботизация повысит производительность склада в два с половиной раза, уменьшит количество ошибок при комплектации заказов и разгрузит персонал.

После испытаний «Почта России» проанализирует финансовые показатели применения роботов и подготовится к созданию первого полностью роботизированного склада. Постройка хранилища нового типа займет до трех месяцев, а стоить оно будет на 45% дешевле классического распределительного центра, сообщается на сайте «Почты России».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха