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Производитель сетевого оборудования Cisco уходит из России

Источник:
Sibnet.ru
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Серверная стойка
Фото: © Massimo Botturi / Unsplash License

Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение о закрытии бизнеса в России. Пропажа телекоммуникационных устройств компании с рынка может привести к проблемам с предоставлением услуг сотовой связи и широкополосного интернета.

Из-за продолжающейся спецоперации на Украине Cisco приступит к сворачиванию своего бизнеса в России и Беларуси, сообщается на сайте компании. Всем пострадавшим сотрудникам окажут поддержку во время процесса ликвидации, а партнеры получат компенсацию.

«Мы будем напрямую общаться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возврат предоплаченных услуг и программного обеспечения, в пределах, допустимых применимыми законами и правилами», — говорится в заявлении.

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Оборудование и программное обеспечение Cisco используется крупнейшими провайдерами России, например, «Ростелеком» и «Билайн». 

Его обслуживание после ухода компании может стать дорогим, что стимулирует переход на китайские альтернативы, в частности, от ZTE или Huawei, или использовать отечественные разработки госкорпорации Ростех. Однако процесс перехода может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха