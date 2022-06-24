Производитель сетевого оборудования Cisco уходит из России

Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение о закрытии бизнеса в России. Пропажа телекоммуникационных устройств компании с рынка может привести к проблемам с предоставлением услуг сотовой связи и широкополосного интернета.

Из-за продолжающейся спецоперации на Украине Cisco приступит к сворачиванию своего бизнеса в России и Беларуси, сообщается на сайте компании. Всем пострадавшим сотрудникам окажут поддержку во время процесса ликвидации, а партнеры получат компенсацию.

«Мы будем напрямую общаться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возврат предоплаченных услуг и программного обеспечения, в пределах, допустимых применимыми законами и правилами», — говорится в заявлении.

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Оборудование и программное обеспечение Cisco используется крупнейшими провайдерами России, например, «Ростелеком» и «Билайн».

Его обслуживание после ухода компании может стать дорогим, что стимулирует переход на китайские альтернативы, в частности, от ZTE или Huawei, или использовать отечественные разработки госкорпорации Ростех. Однако процесс перехода может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг.